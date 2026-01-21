https://ria.ru/20260121/putin-2069394957.html
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей
Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:37:00+03:00
2026-01-21T18:37:00+03:00
2026-01-21T18:46:00+03:00
владимир путин
россия
общество
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069396228.html
россия
владимир путин, россия, общество, татьяна голикова
Владимир Путин, Россия, Общество, Татьяна Голикова
