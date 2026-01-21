Рейтинг@Mail.ru
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей - РИА Новости, 21.01.2026
18:37 21.01.2026 (обновлено: 18:46 21.01.2026)
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей - РИА Новости, 21.01.2026
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей
Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее. РИА Новости, 21.01.2026
владимир путин, россия, общество, татьяна голикова
Владимир Путин, Россия, Общество, Татьяна Голикова
Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей

Путин потребовал быстрее запустить систему выплаты единого пособия для семей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал запустить систему выплаты единого пособия для семей как можно быстрее.
"Надо запустить эту систему как можно быстрее... Я попрошу администрацию подключиться и помочь и в работе с регионами, и в работе с парламентом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, упоминая систему выплаты единого пособия для семей.
Президент России, обращаясь к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, подчеркнул, что нужно посмотреть, как система будет работать на практике, чтобы после принимать другие решения или корректировать уже принятые.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми
Владимир ПутинРоссияОбществоТатьяна Голикова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
