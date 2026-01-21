https://ria.ru/20260121/putin-2069393515.html
Путин предложил обсудить производство российских лекарств и вакцин
Путин предложил обсудить производство российских лекарств и вакцин - РИА Новости, 21.01.2026
Путин предложил обсудить производство российских лекарств и вакцин
Президент России Владимир Путин предложил правительству РФ отдельно обсудить развитие производства российских лекарств и вакцин, а также увеличение мощности... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:30:00+03:00
2026-01-21T18:30:00+03:00
2026-01-21T18:44:00+03:00
владимир путин
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260103/vaktsina-2066125135.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
Путин предложил обсудить производство российских лекарств и вакцин
Путин предложил обсудить развитие производства российских лекарств и вакцин