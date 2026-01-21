Путин заявил, что необходимо избежать роста нагрузки на малый бизнес

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что важно избежать чрезмерного роста административной нагрузки на малый бизнес на фоне налоговых изменений.
"За последние годы на уровне правительства, регионов было принято много мер, чтобы поддержать некрупный бизнес, особенно производственный. Конечно, этот сектор экономики должен иметь возможность комфортного перехода на новые системы налогообложения. Иными словами, важно избежать чрезмерного роста нагрузки на предпринимателей, увеличения издержек на ведение бухгалтерии и так далее. Рассчитываю услышать позицию правительства, как предлагается защитить интересы производственного бизнеса, дополнительно поддержать эти предприятия", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.