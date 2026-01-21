https://ria.ru/20260121/putin-2069393153.html
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона - РИА Новости, 21.01.2026
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил у президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства на восстановление дорожного полотна... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:29:00+03:00
2026-01-21T18:29:00+03:00
2026-01-21T18:29:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
владимир солодов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068957235_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_93fdfbe696d0c6cebb8acb569190d7b4.jpg
https://ria.ru/20260120/tsiklon-2068923269.html
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068957235_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_98f282d4acf1107adfbc4adeb6f582fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, россия, владимир солодов, владимир путин
Происшествия, Камчатский край, Россия, Владимир Солодов, Владимир Путин