Рейтинг@Mail.ru
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/putin-2069393153.html
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона - РИА Новости, 21.01.2026
Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил у президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства на восстановление дорожного полотна... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:29:00+03:00
2026-01-21T18:29:00+03:00
происшествия
камчатский край
россия
владимир солодов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068957235_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_93fdfbe696d0c6cebb8acb569190d7b4.jpg
https://ria.ru/20260120/tsiklon-2068923269.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068957235_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_98f282d4acf1107adfbc4adeb6f582fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатский край, россия, владимир солодов, владимир путин
Происшествия, Камчатский край, Россия, Владимир Солодов, Владимир Путин

Солодов попросил Путина выделить средства на ремонт дорог после циклона

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкЛюди на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском
Люди на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Люди на автобусной остановке в Петропавловске-Камчатском
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов попросил у президента РФ Владимира Путина выделить дополнительные средства на восстановление дорожного полотна после циклонов, обрушившихся на регион.
"Я попросил бы, Владимир Владимирович, Вашего поручения Минтрансу России по выделению дополнительных средств Камчатскому краю на восстановление уличной дорожной сети в весенний период, потому что мы уже сейчас прогнозируем очень серьёзные повреждения при таянии огромных снеговых масс", - сказал Солодов в ходе совещания.
Мужчина убирает снег в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава Камчатки просит помощи правительства в борьбе с последствиями циклона
20 января, 02:27
 
ПроисшествияКамчатский крайРоссияВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала