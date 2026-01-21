По итогам прямой линии готовится перечень поручений, сообщил Путин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Обширный перечень поручений будет подготовлен по итогам прямой линии, заявил президент России Владимир Путин.

Путин 19 декабря провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4 часа 27 минут. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян.