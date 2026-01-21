https://ria.ru/20260121/putin-2069391859.html
Путин поручил разобраться с обращениями, касающимися участников СВО
Путин поручил разобраться с обращениями, касающимися участников СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поручил разобраться с обращениями, касающимися участников СВО
Президент России Владимир Путин поручил тщательно разбираться с обращениями на прямую линию, относящимися к участникам спецоперации и их семьям. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:26:00+03:00
2026-01-21T18:41:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069396228.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил разобраться с обращениями, касающимися участников СВО
Путин поручил тщательно разбираться с обращениями касательно участников СВО