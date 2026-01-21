https://ria.ru/20260121/putin-2069391766.html
Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя, заявил Путин
Граждане должны вовремя получать ключи от купленных квартир, здесь важна системная работа с застройщиками, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
