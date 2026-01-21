Рейтинг@Mail.ru
18:26 21.01.2026 (обновлено: 19:30 21.01.2026)
Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя, заявил Путин
Граждане должны вовремя получать ключи от купленных квартир, здесь важна системная работа с застройщиками, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя, заявил Путин

Путин: ключи от купленных квартир должны выдаваться застройщиками вовремя

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Граждане должны вовремя получать ключи от купленных квартир, здесь важна системная работа с застройщиками, заявил президент России Владимир Путин.
"Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя. И здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций, на уровне федерального законодательства. Такую работу нужно вести постоянно", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
