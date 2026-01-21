https://ria.ru/20260121/putin-2069391369.html
Путин рассказал о вкладе "Народного фронта" в поддержку бойцов СВО
Путин рассказал о вкладе "Народного фронта" в поддержку бойцов СВО - РИА Новости, 21.01.2026
Путин рассказал о вкладе "Народного фронта" в поддержку бойцов СВО
Огромный вклад в поддержку участников и ветеранов СВО, а также их семьям вносит движение "Народный фронт", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:36:00+03:00
владимир путин
россия
общероссийский народный фронт
общество
россия
Новости
ru-RU
