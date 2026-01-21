Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей - РИА Новости, 21.01.2026
18:25 21.01.2026
Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей
Демографическая политика должна приносить ощутимый результат, это ключевая стратегическая задача, которая стоит перед страной, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.01.2026
2026
Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Демографическая политика должна приносить ощутимый результат, это ключевая стратегическая задача, которая стоит перед страной, заявил президент России Владимир Путин.
"Вновь подчеркну, все меры, которые мы реализуем в демографической сфере, в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая, стратегическая задача и стоит перед Россией", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин призвал совершенствовать меры поддержки семей с детьми
