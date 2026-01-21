https://ria.ru/20260121/putin-2069390954.html
Путин назвал демографическую политику ключевой стратегической задачей
Демографическая политика должна приносить ощутимый результат, это ключевая стратегическая задача, которая стоит перед страной, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:25:00+03:00
