Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важной задачей
Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важной задачей - РИА Новости, 21.01.2026
Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важной задачей
Важнейшая задача государства и общества в РФ - оказать поддержку участникам СВО и их семьям, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:25:00+03:00
2026-01-21T18:32:00+03:00
Путин назвал поддержку участников СВО и их семей важной задачей
