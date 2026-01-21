https://ria.ru/20260121/putin-2069390467.html
Путин поинтересовался у Цивилева, как работает система энергетики в России
Путин поинтересовался у Цивилева, как работает система энергетики в России - РИА Новости, 21.01.2026
Путин поинтересовался у Цивилева, как работает система энергетики в России
Президент России Владимир Путин поинтересовался у главы Минэнерго Сергея Цивилева, как в целом работает система энергетики в РФ. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:23:00+03:00
2026-01-21T18:23:00+03:00
2026-01-21T18:23:00+03:00
россия
владимир путин
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_0:0:2931:1649_1920x0_80_0_0_1b0ea66dd3fca706f88bf7cde5a3d74a.jpg
https://ria.ru/20260121/energopotreblenie-2069386589.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024273061_59:0:2788:2047_1920x0_80_0_0_f44e0481081eacd6eda892b498b49813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин поинтересовался у Цивилева, как работает система энергетики в России
Путин поинтересовался у главы Минэнерго Цивилева о работе системы энергетики