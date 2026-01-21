Правительство прорабатывает вопрос продления работы детсадов, заявил Путин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает и эти, и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. Главной темой является рассмотрение вопросов, которые поднимались в ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным".