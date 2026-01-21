Рейтинг@Mail.ru
18:22 21.01.2026 (обновлено: 20:33 21.01.2026)
Все демографические меры должны опираться на мнение россиян, заявил Путин
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Все меры в демографической сфере и поддержке семей в РФ должны опираться на мнение граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вновь подчеркну, что все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Он также отметил, что в этом случае демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат.
Президент РФ в среду обсудил с членами правительства вопросы граждан, заданные во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Она состоялась 19 декабря 2025 года и прошла в формате большой пресс-конференции, объединенной с прямой линией главы государства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Путин поручил увеличить господдержку семей
5 января, 15:24
 
