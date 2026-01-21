Все демографические меры должны опираться на мнение россиян, заявил Путин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Все меры в демографической сфере и поддержке семей в РФ должны опираться на мнение граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вновь подчеркну, что все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

Он также отметил, что в этом случае демографическая политика будет приносить реальный ощутимый результат.