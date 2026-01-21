Рейтинг@Mail.ru
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
18:21 21.01.2026 (обновлено: 23:01 21.01.2026)
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
Искусственный интеллект значительно ускорил обработку вопросов, поступивших на прямую линию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем
Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных и автономных систем. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Искусственный интеллект значительно ускорил обработку вопросов, поступивших на прямую линию, заявил президент России Владимир Путин.
"Добавлю, что с недавнего времени в организации прямой линии, вы знаете об этом, применяются отечественные решения в сфере искусственного интеллекта. Если раньше на разбор обращений и назначение исполнителя могли уходить порой даже месяцы, до полугода шла работа, то теперь этот процесс занимает считаные минуты и, конечно, значительно ускоряет решение конкретных проблем", — сказал Путин в ходе совещания с членами правительства.
Президент отметил, что благодаря новым цифровым инструментам федеральные и региональные власти начали прорабатывать особо острые вопросы незамедлительно по мере их поступления, еще до эфира.
Путин: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя, заявил Путин
Владимир ПутинТехнологииОбществоРоссия
 
 
