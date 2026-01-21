https://ria.ru/20260121/putin-2069389350.html
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
Искусственный интеллект значительно ускорил обработку вопросов, поступивших на прямую линию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:21:00+03:00
2026-01-21T18:21:00+03:00
2026-01-21T23:01:00+03:00
владимир путин
технологии
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_0:0:3152:1774_1920x0_80_0_0_9024b48f2f9ea16ba19ba3ff26ffe222.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069391766.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068435802_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_e0e99ab016d17efa45bf5ed6c8030135.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, общество, россия
Владимир Путин, Технологии, Общество, Россия
ИИ значительно ускорил обработку вопросов на прямой линии, заявил Путин
Путин: ИИ значительно ускорил обработку вопросов для прямой линии