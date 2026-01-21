Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам

"Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и в регионах. Всё-таки в конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовым и к такому развитию ситуации", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.