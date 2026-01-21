Рейтинг@Mail.ru
18:20 21.01.2026 (обновлено: 20:17 21.01.2026)
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и власти регионов быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в ряде регионов. РИА Новости, 21.01.2026
2026
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам

Путин призвал регионы быть готовыми к приближающимся морозам и снегопадам

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и власти регионов быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в ряде регионов.
"Я хочу обратиться ко всем коллегам и в федеральных органах власти, и в регионах. Всё-таки в конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возвращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовым и к такому развитию ситуации", - сказал глава государства в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
