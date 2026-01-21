https://ria.ru/20260121/putin-2069389013.html
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам - РИА Новости, 21.01.2026
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
Президент России Владимир Путин попросил правительство РФ и власти регионов быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в ряде регионов. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:20:00+03:00
2026-01-21T18:20:00+03:00
2026-01-21T20:17:00+03:00
владимир путин
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069415214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cb8f234400221571537b64e526a2547.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069387207.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069415214_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3a96f95a89df609879aecd255601e994.jpg
Путин о готовности властей к сильным морозам и снегопадам
Федеральные и местные власти должны быть обязательно готовы к сильным морозам и возвращению снегопадов, отметил Путин.
2026-01-21T18:20
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал власти регионов быть готовыми к морозам
Путин призвал регионы быть готовыми к приближающимся морозам и снегопадам