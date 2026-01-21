https://ria.ru/20260121/putin-2069388895.html
Путин рассказал о работе с вопросами, поступающими на прямую линию
Все вопросы, поступающие к прямой линии, обрабатывают и направляют в профильные ведомства для принятия конкретных мер, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
