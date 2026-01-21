Рейтинг@Mail.ru
На прямую линию поступило более трех миллионов вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 21.01.2026 (обновлено: 18:42 21.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069388634.html
На прямую линию поступило более трех миллионов вопросов, заявил Путин
На прямую линию поступило более трех миллионов вопросов, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2026
На прямую линию поступило более трех миллионов вопросов, заявил Путин
Всего на прямую линию поступило свыше 3 миллионов обращений, большинство из них касалось социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:19:00+03:00
2026-01-21T18:42:00+03:00
владимир путин
россия
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069389906.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Владимир Путин, Россия, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
На прямую линию поступило более трех миллионов вопросов, заявил Путин

Путин: на прямую линию поступило 3 млн вопросов, большинство о соцполитике

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Всего на прямую линию поступило свыше 3 миллионов обращений, большинство из них касалось социальной политики, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всего на прямую линию поступило свыше 3 миллионов обращений. В основном они касались социальной политики - это чуть больше 20%. Взаимодействие государства и общества, развитие экономики, инфраструктуры, системы здравоохранения и так далее", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин назвал вопросы, поступающие на прямую линию, указанием к действию
Вчера, 18:22
 
Владимир ПутинРоссияТатьяна ГоликоваДмитрий ЧернышенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала