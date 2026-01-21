Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 21.01.2026 (обновлено: 01:18 22.01.2026)
https://ria.ru/20260121/putin-2069387207.html
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега - РИА Новости, 22.01.2026
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
Президент России Владимир Путин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-21T18:16:00+03:00
2026-01-22T01:18:00+03:00
владимир путин
общество
россия
камчатка
владимир солодов
ирек файзуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260121/kamchatka-2069391227.html
россия
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество, россия, камчатка, владимир солодов, ирек файзуллин
Владимир Путин, Общество, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, Ирек Файзуллин
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега

Путин поручил Минстрою отреагировать на идеи Солодова по уборке снега в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора Камчатки Владимира Солодова по уборке снега в регионе.
Солодов выступил перед президентом с предложениями по уборке снега и устранению последствий снегопада в регионе.
"Ирек Энварович (министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - ред.), прошу вас оперативно проработать просьбу и предложения губернатора по уборке снега и принять решение как можно быстрее", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Кадр видео из соцсетей с сугробами высотой с девятиэтажный дом на Камчатке - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Губернатор Камчатки рассказал Путину о последствиях аномального циклона
Вчера, 18:25
 
Владимир ПутинОбществоРоссияКамчаткаВладимир СолодовИрек Файзуллин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала