https://ria.ru/20260121/putin-2069387207.html
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега - РИА Новости, 22.01.2026
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
Президент России Владимир Путин поручил министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства оперативно отреагировать на предложения губернатора... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-21T18:16:00+03:00
2026-01-21T18:16:00+03:00
2026-01-22T01:18:00+03:00
владимир путин
общество
россия
камчатка
владимир солодов
ирек файзуллин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_f5ffa1629d9c3b90dcd47266fbdd3d7a.jpg
https://ria.ru/20260121/kamchatka-2069391227.html
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061484474_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_66a8cc0f68b080baa0304264a1c22c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия, камчатка, владимир солодов, ирек файзуллин
Владимир Путин, Общество, Россия, Камчатка, Владимир Солодов, Ирек Файзуллин
Путин поручил отреагировать на идеи губернатора Камчатки по уборке снега
Путин поручил Минстрою отреагировать на идеи Солодова по уборке снега в регионе