https://ria.ru/20260121/putin-2069386284.html
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов - РИА Новости, 21.01.2026
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
Президент РФ Владимир Путин попросил Минэнерго вместе с регионами проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в короткие... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:10:00+03:00
2026-01-21T18:10:00+03:00
2026-01-21T18:36:00+03:00
жкх
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
экономика
россия
дальний восток
татьяна голикова
владимир путин
дмитрий чернышенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069395575_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c674df20c9718176f825024b1301f4de.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069390467.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069395575_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d26be46a3a66706b926e819d909830d.jpg
Путин о восстановлении объектов энергетики в регионах России
Путин попросил Минэнерго проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в короткие сроки.
2026-01-21T18:10
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, министерство энергетики рф (минэнерго россии), экономика, россия, дальний восток, татьяна голикова, владимир путин, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ЖКХ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Экономика, Россия, Дальний Восток, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
Путин попросил Минэнерго проанализировать меры восстановления энергообъектов