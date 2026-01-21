Рейтинг@Mail.ru
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
18:10 21.01.2026 (обновлено: 18:36 21.01.2026)
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
Путин попросил проанализировать меры восстановления энергообъектов
2026-01-21T18:10:00+03:00
2026-01-21T18:36:00+03:00
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Минэнерго вместе с регионами проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в короткие сроки.
"Сергей Евгеньевич (Цивилёв, министр энергетики РФ - ред.), нужно обязательно с регионами и с другими ведомствами посмотреть, где и что еще нужно сделать дополнительно, где еще не восстановлено все в необходимом объеме. И самым энергичным образом в короткие сроки эту работу завершить", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Российский лидер уточнил, что это касается приграничных регионов, Сибири и Дальнего Востока.
Совещание проходит в режиме видеоконференцсвязи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.
