Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе - РИА Новости, 21.01.2026
18:05 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/putin-2069384368.html
Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе
Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти РФ перейти к продуктивной обстоятельной работе после новогодних праздников
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти РФ перейти к продуктивной обстоятельной работе после новогодних праздников
"Сегодня мы проводим первое совещание в наступившем 2026 году. Новогодние праздники позади, и сразу обращаю ваше внимание на то, что все уровни власти должны перейти к продуктивной обстоятельной работе", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Совещание проходит в режиме видео-конференц-связи. Ожидается, что с докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин. Также свои доклады представят министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева.
Путин предложил правительству обсудить, как регионы проходят зимний сезон
Заголовок открываемого материала