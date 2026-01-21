https://ria.ru/20260121/putin-2069384368.html
Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе
Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе
Президент России Владимир Путин попросил все уровни власти РФ перейти к продуктивной обстоятельной работе после новогодних праздников РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T18:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
татьяна голикова
дмитрий чернышенко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
2026
общество, россия, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Путин призвал все уровни власти перейти к продуктивной работе
