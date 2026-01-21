Путин попросил доложить о ситуации с отключением воды в Ростовской области

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирека Файзуллина доложить о ситуации в некоторых городах Ростовской области, где люди остались без водоснабжения и тепла.