Путин обсудит с правительством ситуацию в транспортной отрасли
Президент РФ Владимир Путин на совещании с кабмином предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур. РИА Новости, 21.01.2026
