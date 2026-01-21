Рейтинг@Mail.ru
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии
17:57 21.01.2026 (обновлено: 20:58 21.01.2026)
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии - РИА Новости, 21.01.2026
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми, а также дал поручения по итогам прямой... РИА Новости, 21.01.2026
Президент, в частности, предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур.
Федеральные и местные власти должны быть обязательно готовы к сильным морозам и возвращению снегопадов, отметил Путин.
Путин попросил Минэнерго проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в короткие сроки.
Президент поблагодарил членов кабмина за активное включение в реализацию задач, поставленных гражданами в ходе программы "Итоги года".
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Путин. Президент поручил сделать систему поддержки участников СВО и их семей более эффективной и работоспособной.
Чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня.
Российская фарма сделала шаг вперед в последние годы, заявил Путин.
Путин: "Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя".
Путин о вступивших в силу налоговых изменениях для малого бизнеса.
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии

Путин собрал правительство на первое в 2026 году совещание

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми, а также дал поручения по итогам прямой линии.

Об энергоснабжении в регионах

«

"Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон. Как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия, в организации социальной сферы".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Глава государства поинтересовался у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, как обстоят дела в регионе после мощного циклона. Он поручил Минстрою отреагировать на предложения по уборке там снега.
Президент также попросил власти быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в некоторых субъектах.
Минэнерго поручено проанализировать меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке.

О вопросах на "Итогах года"

Особое внимание Путин уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.
«

"Вопросы, которые поднимают граждане, — это не только важнейший индикатор, где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Глава государства выразил надежду на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии.

О поддержке военных

Президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей. Их поддержка — важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего общества. Система помощи должна стать более эффективной и работоспособной.
«

"Люди, которые на фронте находятся, должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Кроме того, нужно продолжить цифровизацию всех вопросов, касающихся выплат бойцам СВО.
«
"Я попрошу <...> быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России

О демографической политике

Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.
«

"Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая стратегическая задача и стоит перед Россией".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Прорабатывается вопрос продления работы детских садов. Лучшие практики в организации ясельных групп нужно реализовывать повсеместно в России. Рекомендации правительства регионам, касающиеся системы дошкольного образования, должны быть настойчивыми.
«
"Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию".
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России

О фармацевтической сфере

Отдельно затрагивались вопросы развития производства отечественных лекарств и вакцин, а также увеличения мощности фармацевтических предприятий.
«

"За последние годы российская "фарма" сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России
Льготные лекарства должны быть доступны везде.
«

"Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И конечно, выстраивать логистику".

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве
Владимир Путин
президент России

Другие заявления Путина

  • Ключи от купленных квартир должны выдавать гражданам вовремя, здесь важна системная работа с застройщиками.
  • Важно избежать чрезмерного роста административной нагрузки на малый бизнес, следует ввести переходный период по налоговым изменениям.
  • Результаты работы строительной отрасли в 2025-м достойные.
Это первое совещание с правительством в новом году. Оно проходило в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступили вице-премьеры и главы некоторых министерств.
