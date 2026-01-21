Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми, а также дал поручения по итогам прямой линии.

Об энергоснабжении в регионах

« "Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон. Как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия, в организации социальной сферы". Владимир Путин президент России президент России

Глава государства поинтересовался у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, как обстоят дела в регионе после мощного циклона . Он поручил Минстрою отреагировать на предложения по уборке там снега.

Президент также попросил власти быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в некоторых субъектах.

Минэнерго поручено проанализировать меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке.

О вопросах на "Итогах года"

Особое внимание Путин уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.

« "Вопросы, которые поднимают граждане, — это не только важнейший индикатор, где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти". Владимир Путин президент России президент России

Глава государства выразил надежду на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии.

О поддержке военных

Президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей. Их поддержка — важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего общества. Система помощи должна стать более эффективной и работоспособной.

« "Люди, которые на фронте находятся, должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей". Владимир Путин президент России президент России

Кроме того, нужно продолжить цифровизацию всех вопросов, касающихся выплат бойцам СВО.

« "Я попрошу <...> быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть". Владимир Путин президент России президент России

О демографической политике

Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.

« "Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая стратегическая задача и стоит перед Россией". Владимир Путин президент России президент России

Прорабатывается вопрос продления работы детских садов. Лучшие практики в организации ясельных групп нужно реализовывать повсеместно в России. Рекомендации правительства регионам, касающиеся системы дошкольного образования, должны быть настойчивыми.

« "Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию". Владимир Путин президент России президент России

О фармацевтической сфере

Отдельно затрагивались вопросы развития производства отечественных лекарств и вакцин, а также увеличения мощности фармацевтических предприятий.

« "За последние годы российская "фарма" сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь". Владимир Путин президент России президент России

Льготные лекарства должны быть доступны везде.

« "Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И конечно, выстраивать логистику". Владимир Путин президент России президент России

Другие заявления Путина

Ключи от купленных квартир должны выдавать гражданам вовремя, здесь важна системная работа с застройщиками.

Важно избежать чрезмерного роста административной нагрузки на малый бизнес, следует ввести переходный период по налоговым изменениям.

Результаты работы строительной отрасли в 2025-м достойные.