Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии - РИА Новости, 21.01.2026
Путин на совещании с правительством дал поручения по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми, а также дал поручения по итогам прямой...
Путин на встрече с членами правительства
Президент, в частности, предложил обсудить ситуацию в транспортной отрасли на фоне снегопадов и низких температур.
2026-01-21T17:57
true
PT0M57S
Путин о готовности властей к сильным морозам и снегопадам
Федеральные и местные власти должны быть обязательно готовы к сильным морозам и возвращению снегопадов, отметил Путин.
2026-01-21T17:57
true
PT0M15S
Путин о восстановлении объектов энергетики в регионах России
Путин попросил Минэнерго проанализировать, что еще нужно сделать для восстановления объектов энергетики в короткие сроки.
2026-01-21T17:57
true
PT0M35S
Путин поблагодарил кабмин за решение задач по обращениям с прямой линии
Президент поблагодарил членов кабмина за активное включение в реализацию задач, поставленных гражданами в ходе программы "Итоги года".
2026-01-21T17:57
true
PT1M16S
Путин о социальной поддержке участников СВО и их семей
Участники СВО должны быть уверены, что все социальные вопросы для них и их семей будут решаться быстро, заявил Путин. Президент поручил сделать систему поддержки участников СВО и их семей более эффективной и работоспособной.
2026-01-21T17:57
true
PT0M51S
Путин о продлении работы детских садов
Чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня.
2026-01-21T17:57
true
PT0M25S
Путин: российская "фарма" сделала колоссальный шаг вперед
Российская фарма сделала шаг вперед в последние годы, заявил Путин.
2026-01-21T17:57
true
PT0M37S
Путин: ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя
Путин: "Ключи от купленных квартир должны выдаваться вовремя".
2026-01-21T17:57
true
PT0M47S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069384999_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3b2e7f211e785f3c4b5b0e8288f5ee4f.jpg
Путин о вступивших в силу налоговых изменениях для малого бизнеса
Путин о вступивших в силу налоговых изменениях для малого бизнеса.
2026-01-21T17:57
true
PT1M09S
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с правительством зимний сезон в регионах, поддержку бойцов СВО и семей с детьми, а также дал поручения по итогам прямой линии.
Об энергоснабжении в регионах
«
"Предлагаю начать с того, как регионы, в том числе находящиеся вблизи от линии боевого соприкосновения, проходят зимний сезон. Как работает энергетическая инфраструктура, обеспечивается подача электричества, тепла, воды в дома граждан, на предприятия, в организации социальной сферы".
Владимир Путин
президент России
Глава государства поинтересовался у губернатора Камчатского края Владимира Солодова, как обстоят дела в регионе после мощного циклона. Он поручил Минстрою отреагировать на предложения по уборке там снега.
Президент также попросил власти быть готовыми к приближающимся морозам и сильным снегопадам в некоторых субъектах.
Минэнерго поручено проанализировать меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке.
О вопросах на "Итогах года"
Особое внимание Путин уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.
«
"Вопросы, которые поднимают граждане, — это не только важнейший индикатор, где, на каких направлениях государство должно концентрировать дополнительные усилия, добиваться больших результатов. Но каждое обращение — это и прямое указание к действию федеральных, региональных, местных органов власти".
Владимир Путин
президент России
Глава государства выразил надежду на последовательную реализацию намеченного по итогам прямой линии.
Президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей. Их поддержка — важнейшая задача, долг и ответственность государства и всего общества. Система помощи должна стать более эффективной и работоспособной.
«
"Люди, которые на фронте находятся, должны знать, что государство надежно обеспечивает их интересы и интересы членов их семей".
Владимир Путин
президент России
Кроме того, нужно продолжить цифровизацию всех вопросов, касающихся выплат бойцам СВО.
«
"Я попрошу <...> быть готовыми доложить, что сделано за то время, которое сейчас будет потрачено на то, чтобы имеющиеся вопросы закрыть".
Владимир Путин
президент России
О демографической политике
Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.
«
"Все меры, которые мы реализуем в демографической сфере в части поддержки семей с детьми, должны опираться на мнение граждан, учитывать их запросы, оценку эффективности тех решений, которые уже действуют. На этой основе и правительство, и коллегия субъектов Федерации должны постоянно совершенствовать систему поддержки семей с детьми, дополнять и донастраивать ее. Очевидно, что только в этом случае наша демографическая политика будет приносить реальный, ощутимый результат. Именно такая ключевая стратегическая задача и стоит перед Россией".
Владимир Путин
президент России
Прорабатывается вопрос продления работы детских садов. Лучшие практики в организации ясельных групп нужно реализовывать повсеместно в России. Рекомендации правительства регионам, касающиеся системы дошкольного образования, должны быть настойчивыми.
«
"Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию".
Владимир Путин
президент России
Отдельно затрагивались вопросы развития производства отечественных лекарств и вакцин, а также увеличения мощности фармацевтических предприятий.
«
"За последние годы российская "фарма" сделала колоссальный шаг вперед, просто колоссальный. Это очевидная вещь".
Владимир Путин
президент России
Льготные лекарства должны быть доступны везде.
«
"Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом. Направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И конечно, выстраивать логистику".
Владимир Путин
президент России
- Ключи от купленных квартир должны выдавать гражданам вовремя, здесь важна системная работа с застройщиками.
- Важно избежать чрезмерного роста административной нагрузки на малый бизнес, следует ввести переходный период по налоговым изменениям.
- Результаты работы строительной отрасли в 2025-м достойные.
Это первое совещание с правительством в новом году. Оно проходило в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступили вице-премьеры и главы некоторых министерств.