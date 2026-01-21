Рейтинг@Mail.ru
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей
17:04 21.01.2026 (обновлено: 17:11 21.01.2026)
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей
Путин и Аббас в четверг обсудят развитие двусторонних связей

Путин и Аббас обсудят развитие двусторонних связей и ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент государства Палестина Махмуд Аббас 22 января обсудят развитие связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также ситуацию на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Кремля.
"Планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Спецпосланник Стивен Уиткофф и президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин и Уиткофф проведут встречу в четверг
Владимир ПутинВ миреБлижний ВостокРоссияПалестинаМахмуд Аббас
 
 
