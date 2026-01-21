https://ria.ru/20260121/putin-2069290305.html
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины - РИА Новости, 21.01.2026
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T13:05:00+03:00
2026-01-21T13:05:00+03:00
2026-01-21T13:09:00+03:00
палестина
россия
москва
махмуд аббас
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965931513_0:0:3189:1793_1920x0_80_0_0_d25bf7cc262a5a86bf09dc18bee3ef33.jpg
https://ria.ru/20260121/peskov-2069290395.html
палестина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965931513_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_78543543dd07b475efeed0a47f6bbf19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
палестина, россия, москва, махмуд аббас, владимир путин, дмитрий песков
Палестина, Россия, Москва, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины Аббасом