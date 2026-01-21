Рейтинг@Mail.ru
13:05 21.01.2026 (обновлено: 13:09 21.01.2026)
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины
Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.01.2026
палестина, россия, москва, махмуд аббас, владимир путин, дмитрий песков
Палестина, Россия, Москва, Махмуд Аббас, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины

Путин проведет в четверг переговоры с президентом Палестины Аббасом

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в четверг, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль 15 января сообщил РИА Новости, что Аббас планирует посетить Россию и рассчитывает провести переговоры с Путиным 22 января.
"Да, я могу подтвердить, действительно в Москве будет находиться с рабочим визитом президент Палестины Аббас. И завтра состоятся российско-палестинские переговоры", - сказал Песков журналистам на вопрос о визите Аббаса в Москву.
Путин в среду может провести совещание с Совбезом, сообщил Песков
13:06
 
Палестина Россия Москва Махмуд Аббас Владимир Путин Дмитрий Песков
 
 
