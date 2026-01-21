Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2026
17:56 21.01.2026
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.01.2026
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства. РИА Новости, 21.01.2026
политика
владимир путин
2026
Политика, Владимир Путин
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
Встреча Путина с членами правительства. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин проводит встречу с членами правительства.
 
ПолитикаВладимир Путин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
