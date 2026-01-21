МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин любит читать подлинные архивные документы и прекрасно знаком с историческими корнями современного украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Глубокий анализ причин и последствий Второй мировой войны с опорой на исторические документы президент РФ также сделал своей статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".