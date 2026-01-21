МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин любит читать подлинные архивные документы и прекрасно знаком с историческими корнями современного украинского кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.
"Владимир Владимирович любит историю и внимательно читает архивные документы, помогающие понять истоки того или иного явления. Тщательной проработки потребовали вопросы, связанные с происхождением, историческими корнями современного украинского кризиса. И президент прекрасно знаком с этими историческими источниками", - сказал РИА Новости Артизов.
Путин часто ссылается на исторические документы в своих публичных выступлениях. Большой резонанс в мировых СМИ вызвала историческая справка, которую глава российского государства дал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что президент РФ изучал архивные документы, готовясь к этой встрече, а папка с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву, которую Путин передал Карлсону во время интервью, была подготовлена по его поручению.
Глубокий анализ причин и последствий Второй мировой войны с опорой на исторические документы президент РФ также сделал своей статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим".
"Подлинные документы дают возможность делать своевременные выводы. А лживые документы приводят к "лживым" решениям. Я считаю, что, если человек глубоко погружен, понимает и знает, откуда что проистекает - у него меньше шансов допустить ошибку", - сказал глава Росархива.
