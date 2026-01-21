Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет первое в году совещание с правительством - РИА Новости, 21.01.2026
00:11 21.01.2026
Путин проведет первое в году совещание с правительством
Путин проведет первое в году совещание с правительством - РИА Новости, 21.01.2026
Путин проведет первое в году совещание с правительством
Президент России Владимир Путин в среду проведет первое в 2026 году совещание с правительством РФ, основной темой которого станут вопросы, озвученные в... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T00:11:00+03:00
2026-01-21T00:11:00+03:00
РИА Новости
россия, украина, владимир путин, татьяна голикова, дмитрий чернышенко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Украина, Владимир Путин, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Путин проведет первое в году совещание с правительством

Путин в среду проведет первое в году совещание с правительством

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет первое в 2026 году совещание с правительством РФ, основной темой которого станут вопросы, озвученные в программе "Итоги года".
Текущее совещание с правительством станет первым в этом году, последнее состоялось в конце октября прошлого года, а в конце декабря президент приезжал в Дом правительства, где провел предновогоднюю встречу с членами кабмина.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Путин проведет встречу по вопросам на прямой линии
Вчера, 15:07
Совещание состоится в режиме видео-конференц-связи. С докладами выступят вице-премьеры Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, а также министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Минпромторга Антон Алиханов и статс-секретарь - заместитель министра обороны Анна Цивилева. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Главные вопросы прямой линии

Путин в декабре провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией. Мероприятие продлилось 4,5 часа. Президент ответил более чем на 80 вопросов журналистов и россиян. Всего в адрес программы поступило свыше 3 миллионов обращений.
Одной из центральных тем программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в 2025 году стали экономика, демография и развитие страны. Президент отметил, что повышение налогов - временное, и налоговое бремя в будущем должно снижаться. Глава государства также выразил надежду, что и повышение утильсбора не будет вечным, отметив, что он направлен на благородную цель технологического развития страны. Снижение темпов экономического роста Путин назвал сознательным шагом ради сохранения качества экономики.
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Кумпилов доложил Путину о росте турпотока в Адыгею
Вчера, 15:05
Отдельно президент остановился на вопросах демографии, подчеркнув, что стране необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину, а власти должны еще поработать над льготной ипотекой для семей.
Существенный блок вопросов касался темы СВО. Путин еще раз подчеркнул, что Россия не несет ответственности за развязывание конфликта на Украине, и подчеркнул стремление его завершить мирными средствами, но при обязательном устранении первопричин украинского кризиса. Как отметил президент, в боевых действиях на Украине принимают участие 700 тысяч человек, российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения. Идею о введении внешнего управления на Украине Путин назвал гипотетической, но над ней "можно было бы подумать" при наличии соответствующей воли западных стран.
Ответил Путин и на вопрос о возможности новых специальных операций, заявив, что их не будет, если Запад будет относиться с уважением к России.
Кроме того, на прямой линии был затронут вопрос стоимости льготных препаратов в аптеках. Глава государства обратил внимание региональных властей, что цены на льготные лекарства должны быть зафиксированы даже в частных аптеках, а также указал на проблемы, связанные с организацией должной работы на местах в регионах и логистике.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Путин продолжает работу с регионами, заявил Песков
Вчера, 13:13
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинТатьяна ГоликоваДмитрий ЧернышенкоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
