Источник: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Старт ракеты "Протон-М" со спутником "Электро-Л" №5, отложенный в прошлом году, планируется в первой половине февраля, подготовка к нему идёт, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Ракета расконсервирована, разгонный блок готовится к заправке. Пуск должен состояться в первой половине следующего месяца", - сказал собеседник агентства.

Пуск ракет ы "Протон- М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 планировался 15 декабря. За день до старта " Роскосмос " сообщил, что мероприятие перенесено для устранения обнаруженного в разгонном блоке "локального несоответствия". Как сообщил РИА Новости источник, ракету сняли со стартового стола.

Пуск должен стать 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (последний состоялся 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков "Бриз".