Источник: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля
Источник: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля - РИА Новости, 21.01.2026
Источник: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля
Старт ракеты "Протон-М" со спутником "Электро-Л" №5, отложенный в прошлом году, планируется в первой половине февраля, подготовка к нему идёт, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Источник: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля
РИА Новости: перенесенный пуск "Протон-М" состоится в первой половине февраля
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Старт ракеты "Протон-М" со спутником "Электро-Л" №5, отложенный в прошлом году, планируется в первой половине февраля, подготовка к нему идёт, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Ракета расконсервирована, разгонный блок готовится к заправке. Пуск должен состояться в первой половине следующего месяца", - сказал собеседник агентства.
Пуск ракеты "Протон-
М" с гидрометеорологическим спутником "Электро-Л" №5 планировался 15 декабря. За день до старта "Роскосмос
" сообщил, что мероприятие перенесено для устранения обнаруженного в разгонном блоке "локального несоответствия". Как сообщил РИА Новости источник, ракету сняли со стартового стола.
Пуск должен стать 430-м для ракет семейства "Протон" и первым за почти три года (последний состоялся 13 марта 2023 года). Кроме того, это будет последний пуск с использованием разгонного блока типа ДМ, все остальные старты протонов пройдут с использованием блоков "Бриз".
Гидрометеорологическая система "Электро" нужна для круглосуточного мониторинга погоды с геостационарной орбиты. За счёт такой орбиты каждый аппарат "висит" над одной и той же точкой планеты на высоте порядка 36 тысяч километров. Сейчас на орбите работают три аппарата этой серии - "Электро Л" №2, №3 и №4.