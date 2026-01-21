Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
21.01.2026
Футбол
 
01:03 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/pszh-2069191861.html
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 21.01.2026
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов
Португальский "Спортинг" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 21.01.2026
2026-01-21T01:03:00+03:00
2026-01-21T01:03:00+03:00
футбол
спорт
матвей сафонов
хвича кварацхелия
спортинг (лиссабон)
лига чемпионов уефа
пари сен-жермен (псж)
"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Португальский "Спортинг" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.
Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Луис Суарес (74-я и 90-я минуты). У "ПСЖ" отличился Хвича Кварацхелия (79).
Лига чемпионов УЕФА
20 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Спортинг
2 : 1
ПСЖ
74‎’‎ • Луис Суарес
90‎’‎ • Луис Суарес
79‎’‎ • Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
"Спортинг", набрав 13 очков, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов, "ПСЖ" (13) занимает пятое место.
В заключительном туре "ПСЖ" 28 января примет английский "Ньюкасл Юнайтед", "Спортинг" в этот же день в гостях сыграет с испанским "Атлетиком" из Бильбао.

Результаты других матчей дня:

  • "Вильярреал" (Испания) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2;
  • "Копенгаген" (Дания) - "Наполи" (Италия) - 1:1;
  • "Олимпиакос" (Греция) - "Байер" (Германия) - 2:0;
  • "Тоттенхэм" (Англия) - "Боруссия" (Германия, Дортмунд) - 2:0.
ФутболСпортМатвей СафоновХвича КварацхелияСпортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
