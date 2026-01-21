"ПСЖ" без Сафонова уступил "Спортингу" в Лиге чемпионов

© Фотография из соцсетей Эпизод матча ЛЧ между "Спортингом" и "ПСЖ"

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Португальский "Спортинг" обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в матче предпоследнего, седьмого тура футбольной Лиги чемпионов.

Встреча в Лиссабоне завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублем отметился Луис Суарес (74-я и 90-я минуты). У "ПСЖ" отличился Хвича Кварацхелия (79).

Российский вратарь "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч из-за перелома левой руки, который он получил во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.

"Спортинг", набрав 13 очков, поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Лиги чемпионов, "ПСЖ" (13) занимает пятое место.

В заключительном туре "ПСЖ" 28 января примет английский "Ньюкасл Юнайтед", "Спортинг" в этот же день в гостях сыграет с испанским "Атлетиком" из Бильбао.

Результаты других матчей дня: