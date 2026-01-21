https://ria.ru/20260121/proverka-2069256022.html
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку - РИА Новости, 21.01.2026
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:07:00+03:00
2026-01-21T11:07:00+03:00
2026-01-21T11:11:00+03:00
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063758015_0:98:3060:1819_1920x0_80_0_0_fe2d5d3871058bd58357564d08cc217a.jpg
https://ria.ru/20260120/sud-2069049185.html
https://ria.ru/20260119/sheremetevo-2068700671.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063758015_329:0:3060:2048_1920x0_80_0_0_388437e7ad0cd7fa3faa215dd04fd828.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск, Происшествия
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
СК проведет проверку после посадки рейса Ташкент— Владивосток в Красноярске
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, сообщается
в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее аэропорт Красноярска сообщил, что самолет Boeing рейсом "Ташкент-Владивосток" совершил в Красноярске аварийную посадку по техническим причинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в среду воздушное судно, следовавшее по маршруту "Ташкент-Владивосток", по техническим причинам осуществило незапланированную посадку в аэропорту Красноярска. На борту судна находилось 122 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.