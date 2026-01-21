После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Ранее аэропорт Красноярска сообщил, что самолет Boeing рейсом "Ташкент-Владивосток" совершил в Красноярске аварийную посадку по техническим причинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.