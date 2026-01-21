Рейтинг@Mail.ru
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
11:07 21.01.2026
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку - РИА Новости, 21.01.2026
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку
Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, сообщается в Telegram-канале Восточного... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:07:00+03:00
2026-01-21T11:11:00+03:00
2026
Новости
следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Красноярск, Происшествия
После незапланированной посадки рейса Ташкент—Владивосток проведут проверку

СК проведет проверку после посадки рейса Ташкент— Владивосток в Красноярске

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Ташкент-Владивосток в аэропорту Красноярска, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее аэропорт Красноярска сообщил, что самолет Boeing рейсом "Ташкент-Владивосток" совершил в Красноярске аварийную посадку по техническим причинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в среду воздушное судно, следовавшее по маршруту "Ташкент-Владивосток", по техническим причинам осуществило незапланированную посадку в аэропорту Красноярска. На борту судна находилось 122 пассажира и три члена экипажа, никто не пострадал.
Следственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
 
Заголовок открываемого материала