https://ria.ru/20260121/prokuratura-2069261293.html
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы - РИА Новости, 21.01.2026
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
Основательница модельного агентства Елена Шерипова, обвиняемая в серии мошенничеств на 17 миллионов рублей, приговорена к трем годам колонии, ее взяли под... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:25:00+03:00
2026-01-21T11:25:00+03:00
2026-01-21T11:41:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_0:273:3067:1998_1920x0_80_0_0_300afdeccaca9c19338f22d3b175c6e9.jpg
https://ria.ru/20260113/magadan-2067514022.html
https://realty.ria.ru/20260109/afery-2064008311.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013224989_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_72d8c3c94324caee7694a9942ee40e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
Основательницу модельного агентства Шерипову приговорили к трем годам за аферы
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Основательница модельного агентства Елена Шерипова, обвиняемая в серии мошенничеств на 17 миллионов рублей, приговорена к трем годам колонии, ее взяли под стражу в зале суда, сообщили
в прокуратуре столицы.
"При постановлении приговора взята под стражу в зале суда основательница модельного агентства Елена Шерипова. С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры она признана виновной в совершении мошенничеств (часть 4 статьи 159 УК РФ
)... Отбывать три года лишения свободы, назначенные по приговору суда, Шерипова будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что осужденная с соучастниками, широко рекламируя услуги по проведению кастингов и обучению моделей, заключали договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не намеревались. При этом на потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства.
После заключения договора соучастники создавали видимость ведения деятельности: проводили мнимое обучение моделей, организовывали проведение фотосессии и изготовление фотографий якобы для последующего трудоустройства, приглашали потерпевших в закрытый чат в мессенджере, в котором размещали фиктивные объявления о проведении кастингов для моделей в рекламных кампаниях.
"Полученные путем обмана денежные средства соучастники присваивали себе и распоряжались ими по собственному усмотрению. От преступных действий пострадали 159 граждан, ущерб превышает 17 миллионов рублей", - заключили в прокуратуре.
В судах общей юрисдикции Москвы
уточнили, что в пользу потерпевших в счет возмещения имущественного вреда с Шериповой, которая в 2014 году стала первой вице-королевой планеты, взыскано около 1,6 миллиона рублей.