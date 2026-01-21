Рейтинг@Mail.ru
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы - РИА Новости, 21.01.2026
11:25 21.01.2026 (обновлено: 11:41 21.01.2026)
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы - РИА Новости, 21.01.2026
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы
Основательница модельного агентства Елена Шерипова, обвиняемая в серии мошенничеств на 17 миллионов рублей, приговорена к трем годам колонии, ее взяли под... РИА Новости, 21.01.2026
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Основательницу модельного агентства приговорили к трем годам за аферы

Основательницу модельного агентства Шерипову приговорили к трем годам за аферы

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Основательница модельного агентства Елена Шерипова, обвиняемая в серии мошенничеств на 17 миллионов рублей, приговорена к трем годам колонии, ее взяли под стражу в зале суда, сообщили в прокуратуре столицы.
"При постановлении приговора взята под стражу в зале суда основательница модельного агентства Елена Шерипова. С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры она признана виновной в совершении мошенничеств (часть 4 статьи 159 УК РФ)... Отбывать три года лишения свободы, назначенные по приговору суда, Шерипова будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что осужденная с соучастниками, широко рекламируя услуги по проведению кастингов и обучению моделей, заключали договоры на изготовление портфолио и обучение, условия которых выполнять не намеревались. При этом на потерпевших оформлялись кредиты для оплаты услуг агентства.
После заключения договора соучастники создавали видимость ведения деятельности: проводили мнимое обучение моделей, организовывали проведение фотосессии и изготовление фотографий якобы для последующего трудоустройства, приглашали потерпевших в закрытый чат в мессенджере, в котором размещали фиктивные объявления о проведении кастингов для моделей в рекламных кампаниях.
"Полученные путем обмана денежные средства соучастники присваивали себе и распоряжались ими по собственному усмотрению. От преступных действий пострадали 159 граждан, ущерб превышает 17 миллионов рублей", - заключили в прокуратуре.
В судах общей юрисдикции Москвы уточнили, что в пользу потерпевших в счет возмещения имущественного вреда с Шериповой, которая в 2014 году стала первой вице-королевой планеты, взыскано около 1,6 миллиона рублей.
