11:26 21.01.2026
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"
Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 21.01.2026
россия, алексей лихачев, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Алексей Лихачев, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Лихачев рассказал об инвестиционной программе "Росатома"

Лихачев: инвестпрограмма "Росатома" в 2025 году достигла 1,66 трлн рублей

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Консолидированная инвестиционная программа "Росатома" по итогам 2025 года достигла 1,66 триллиона рублей, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Рост объёмов деятельности позволяет нам увеличить наш вклад в экономику. Консолидированная инвестиционная программа госкорпорации по 2025 году достигнет 1,66 триллиона рублей", - сказал Лихачев на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Росатом" достиг нулевой зависимости от импорта по композитам
11:25
 
РоссияАлексей ЛихачевМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
