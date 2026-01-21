Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через профили ВКонтакте

«

"Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц — чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях даёт креаторам упрощённый вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи. В этом году мы продолжим расширять возможности личных страниц для заработка, привлечения подписчиков и аналитики активности аудитории", — рассказала директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.