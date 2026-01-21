Рейтинг@Mail.ru
Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через профили ВКонтакте - РИА Новости, 21.01.2026
13:23 21.01.2026
Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через профили ВКонтакте
Авторы контента получили возможность создавать шопсы — публикации с товарами — в профиле и получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке. Ранее такая... РИА Новости, 21.01.2026
Авторы смогут зарабатывать на рекламе товаров через профили ВКонтакте

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
© Фото : ВКонтакте
Логотип ВКонтакте. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Авторы контента получили возможность создавать шопсы — публикации с товарами — в профиле и получать процент с каждой продажи по реферальной ссылке. Ранее такая возможность появилась у сообществ.
Новая функция позволяет монетизировать шопсы, даже если у автора нет своего сообщества. Достаточно иметь открытый профиль, 1 000 и более подписчиков или друзей и регулярно публиковать оригинальный контент. Такие авторы могут подключиться к программе монетизации через VK AdBlogger и выбирать товары для рекламы из каталога.
Авторы могут с личных профилей публиковать шопсы в формате постов и клипов, рекомендуя понравившиеся товары своим друзьям и подписчикам. Популярные публикации смогут попасть в ленту рекомендаций, собирать виральные охваты и увеличивать продажи от новой аудитории. За каждую продажу по своему шопсу автор получит процент, установленный продавцом товара. Например, если вознаграждение за продажу куртки стоимостью 7 000 рублей составляет 30%, автор претендует на заработок в размере 2 100 рублей за каждую проданную единицу товара.
"Мы последовательно развиваем инструменты роста и монетизации авторов, расширяя возможности как сообществ, так и личных страниц — чтобы каждый мог выбрать удобный для себя формат. Возможность рекомендовать товары в профилях даёт креаторам упрощённый вход в монетизацию, друзьям и подписчикам — полезные советы и рекомендации от знакомых людей, продавцам товаров — дополнительные продажи. В этом году мы продолжим расширять возможности личных страниц для заработка, привлечения подписчиков и аналитики активности аудитории", — рассказала директор по продукту "Сообщества и опыт автора" ВКонтакте Вера Советкина.

По итогам 2025 года товарный контент стал одним из самых быстрорастущих на платформе: его публикуют более 1 млн авторов, просмотры таких публикаций превысили 30 млрд.
