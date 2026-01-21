В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках

В соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео — девушка, которая помогала ей донести сумку, — говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать в пути от дома до магазина, так как старая лестница сгнила.