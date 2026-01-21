https://ria.ru/20260121/primore-2069353553.html
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках - РИА Новости, 21.01.2026
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках
Прокуратура и СУ СК России в Приморье проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до... РИА Новости, 21.01.2026
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости.
Прокуратура и СУ СК России в Приморье проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках, так как старая лестница разрушена, сообщают
ведомства.
В соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео — девушка, которая помогала ей донести сумку, — говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать в пути от дома до магазина, так как старая лестница сгнила.
"Выявлена информация о потенциальном нарушении прав пожилого человека в городе Находка
. По данным публикаций, на улице Пограничной в Находке отсутствует обустроенная лестница, в связи с чем местная жительница пенсионного возраста вынуждена ежедневно преодолевать сложный опасный участок пути по пути к магазину", — сообщает региональное СУ СК России
.
Организована доследственная проверка.
Прокуратура Приморья также сообщает, что начала проверку. Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по своевременному оказанию помощи нуждающимся гражданам. Прокуратура Находки совместно с администрацией посетят пенсионерку для оценки соблюдения ее жилищных прав.