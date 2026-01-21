Рейтинг@Mail.ru
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках
16:38 21.01.2026
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках
В Приморье проведут проверку после кадров с пенсионеркой на четвереньках

Кадр видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках
ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Прокуратура и СУ СК России в Приморье проводят проверку после публикации в соцсетях видео, на котором пенсионерка в Находке вынуждена добираться из дома до магазина по скользкой горке на четвереньках, так как старая лестница разрушена, сообщают ведомства.
В соцсетях разошлось видео, на котором пенсионерка в частном секторе, хромая, спускается по заснеженному склону, держась за натянутую веревку, а после и вовсе ползет на четвереньках, чтобы не упасть. Автор видео — девушка, которая помогала ей донести сумку, — говорит, что бабушке 77 лет, у нее больные ноги. В публикации отмечается, что женщина живет одна и каждый раз вынуждена рисковать в пути от дома до магазина, так как старая лестница сгнила.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
СК завел дело из-за видео с привязанной к кровати пенсионеркой
16 ноября 2021, 22:03
"Выявлена информация о потенциальном нарушении прав пожилого человека в городе Находка. По данным публикаций, на улице Пограничной в Находке отсутствует обустроенная лестница, в связи с чем местная жительница пенсионного возраста вынуждена ежедневно преодолевать сложный опасный участок пути по пути к магазину", — сообщает региональное СУ СК России.
Организована доследственная проверка.
Прокуратура Приморья также сообщает, что начала проверку. Ведомство даст оценку полноте мер, принимаемых уполномоченными органами по своевременному оказанию помощи нуждающимся гражданам. Прокуратура Находки совместно с администрацией посетят пенсионерку для оценки соблюдения ее жилищных прав.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Саранске пенсионерка выпала из движущегося автобуса
13 января, 12:28
 
