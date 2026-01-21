Прокуратура просит отменить приговор Лазаревой*, заявил адвокат

Как уточнил Соловьев, по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).

Помимо этого, в отношении Лазаревой* было возбуждено второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма столичный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. По данным следствия, она дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.