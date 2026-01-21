Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура просит отменить приговор Лазаревой*, заявил адвокат
03:56 21.01.2026 (обновлено: 06:11 21.01.2026)
Прокуратура просит отменить приговор Лазаревой*, заявил адвокат
Прокуратура просит отменить приговор Лазаревой*, заявил адвокат

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВедущая Татьяна Лазарева*
Ведущая Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Ведущая Татьяна Лазарева* . Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Прокуратура просит отменить заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости ее адвокат Леонид Соловьев.
"Прокуратура просит отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение в мировой суд", — сказал защитник.
Как уточнил Соловьев, по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
По словам адвоката, он также подал жалобу на данный приговор. Соловьев уточнил, что в ней он просит отменить приговор в связи с тем, что, по его мнению, статья не соответствует нормам международного права и конституции. Ее вместе с жалобой прокурора Московский городской суд рассмотрит в феврале.
Второй западный окружной военный суд в декабре 2024 года заочно осудил Лазареву* на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева* в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.
Во вторник Верховный суд России признал приговор законным.
Помимо этого, в отношении Лазаревой* было возбуждено второе дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма столичный суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. По данным следствия, она дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства.
Телеведущая объявлена в международный розыск. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.
