"Мосводосток" обследовал Москву-реку вблизи набережной Новикова Прибоя
"Мосводосток" обследовал Москву-реку вблизи набережной Новикова Прибоя - РИА Новости, 21.01.2026
"Мосводосток" обследовал Москву-реку вблизи набережной Новикова Прибоя
Специалисты "Мосводостока" обследовали Москва-реку вблизи набережной Новикова Прибоя после поступления информации о сбросе загрязняющих веществ, гибели флоры и... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T14:25:00+03:00
2026-01-21T14:25:00+03:00
2026-01-21T14:25:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
происшествия
мосводосток
Новости
ru-RU
"Мосводосток" обследовал Москву-реку вблизи набережной Новикова Прибоя
"Мосводосток" обследовал Москву-реку после поступления информации о загрязнении
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" обследовали Москва-реку вблизи набережной Новикова Прибоя после поступления информации о сбросе загрязняющих веществ, гибели флоры и фауны не обнаружено, сообщили в ГУП "Мосводостоке",
"Специалисты "Мосводостока" обследовали акваторию Москва-реки вблизи набережной Новикова Прибоя после поступления информации о сбросе загрязняющих веществ в акваторию Москвы-реки (Хорошевское спрямление) в районе набережной Новикова Прибоя специалисты "Мосводостока" оперативно прибыли на место и провели обследование", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра, возле берега, зафиксированы остаточные следы взвешенных веществ. Отобраны пробы воды, гибели флоры и фауны не обнаружено. Ситуация находится на контроле предприятия.