"Мосводосток" обследовал Москву-реку вблизи набережной Новикова Прибоя

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" обследовали Москва-реку вблизи набережной Новикова Прибоя после поступления информации о сбросе загрязняющих веществ, гибели флоры и фауны не обнаружено, сообщили в ГУП "Мосводостоке",

"Специалисты "Мосводостока" обследовали акваторию Москва-реки вблизи набережной Новикова Прибоя после поступления информации о сбросе загрязняющих веществ в акваторию Москвы-реки (Хорошевское спрямление) в районе набережной Новикова Прибоя специалисты "Мосводостока" оперативно прибыли на место и провели обследование", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.