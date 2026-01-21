https://ria.ru/20260121/preparat-2069194734.html
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака - РИА Новости, 21.01.2026
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
Новый отечественный препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, рассказали... РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:31:00+03:00
2026-01-21T01:31:00+03:00
2026-01-21T01:31:00+03:00
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067847185_0:232:960:772_1920x0_80_0_0_b43c61d12c611dbb0f71e21459730289.jpg
https://ria.ru/20260116/metody-2068254018.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067847185_0:142:960:862_1920x0_80_0_0_559d3646b724bc6b3b592d4b3a495430.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Здоровье - Общество, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
ФМБА: препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой эффективностью
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый отечественный препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщало, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Он также уже поступил в медучреждения страны.
"Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом "Ракурс, 223Ra", подтверждают его высокую терапевтическую результативность", - говорится в сообщении.
В ФМБА
добавили, что отечественная разработка сопоставима с импортным аналогом по основным параметрам эффективности, что критически важно для радиофармацевтических препаратов.