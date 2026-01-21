ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый отечественный препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМБА.

Ранее агентство сообщало, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Он также уже поступил в медучреждения страны.