ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
01:31 21.01.2026
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака - РИА Новости, 21.01.2026
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака
Новый отечественный препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, рассказали... РИА Новости, 21.01.2026
2026
ФМБА заявило о высокой эффективности нового препарата для лечения рака

ФМБА: препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой эффективностью

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Новый отечественный препарат для лечения рака "Ракурс, 223Ra" обладает высокой терапевтической результативностью и сопоставим с импортным аналогом, рассказали РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее агентство сообщало, что российский радиофармацевтический лекарственный препарат "Ракурс, 223Ra" прошел государственную регистрацию и разрешен к использованию в клинической онкологии. Он также уже поступил в медучреждения страны.
"Данные клинического наблюдения за пациентами, получающими лечение препаратом "Ракурс, 223Ra", подтверждают его высокую терапевтическую результативность", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что отечественная разработка сопоставима с импортным аналогом по основным параметрам эффективности, что критически важно для радиофармацевтических препаратов.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
В России стали бесплатными несколько методов лечения рака
16 января, 10:51
 
