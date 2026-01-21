В Подмосковье на площади десять тысяч "квадратов" горит склад

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 10 тысяч квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"По уточненной информации, площадь пожара на складе в Московской области составляет 10 тысяч квадратных метров. Огнеборцы эвакуировали из здания 20 газовых баллонов. Тушение продолжается. На данный момент, сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.