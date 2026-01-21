https://ria.ru/20260121/pozhar-2069192200.html
В Подмосковье на площади десять тысяч "квадратов" горит склад
В Подмосковье на площади десять тысяч "квадратов" горит склад - РИА Новости, 21.01.2026
В Подмосковье на площади десять тысяч "квадратов" горит склад
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 10 тысяч квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T01:07:00+03:00
2026-01-21T01:07:00+03:00
2026-01-21T01:07:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
протвино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
https://ria.ru/20260120/adygeja-2069182121.html
московская область (подмосковье)
россия
протвино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, протвино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Протвино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье на площади десять тысяч "квадратов" горит склад
В Протвино горит склад, площадь пожара составляет десять тысяч квадратных метров