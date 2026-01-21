Полигон "Украина". Какое оружие Запад хочет испытать в зоне СВО

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Сразу несколько западных стран в январе объявили о передаче вооружений Киеву: Европа продолжает поддерживать ВСУ на плаву. Поставки не такие массовые, как раньше, но они позволяют НАТО тестировать перспективную военную технику в боевых условиях. О том, что отправят на Украину, — в материале РИА Новости.

Слишком тяжелая

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предоставит тяжелую боевую машину нового поколения KF41 Lynx. Контракт подписали в декабре — на партию из пяти БМП. Впервые KF41 показали в 2018-м на выставке Eurosatory, однако до серийного производства до сих пор не дошло. Тем не менее ряд государств уже изъявили желание приобрести эту технику — в частности, Венгрия, Австралия, Чехия, Катар.

KF41 — многоцелевая гусеничная боевая платформа массой 44-50 тонн в зависимости от конфигурации. То есть тяжелее российских основных боевых танков семейств Т-72, Т-80 и Т-90. Машину создавали с расчетом на модульность, высокую живучесть и интеграцию в цифровые системы управления боем. Относится к классу тяжелых БМП и заметно отличается от техники предыдущих поколений как по конструкции, так и по концепции применения. Предназначена для транспортировки пехоты, огневой поддержки и действий в условиях высокой насыщенности поля боя противотанковыми средствами, ударными БПЛА и артиллерией.

Машины, которые привезут на Украину, специально доработали под ВСУ. Основное вооружение — скорострельная автоматическая пушка Wotan калибра 30 или 35 миллиметров, установленная в двухместной башне. Дальность стрельбы — до трех километров. В боекомплект входят в том числе осколочные снаряды с программируемым воздушным подрывом, что в теории позволит БМП отбиваться от дронов. Главное орудие дополняется спаренным пулеметом калибра 7,62. Опционально по бокам башни можно установить комплексы ПТУР, например Spike-LR.

Для управления огнем — стабилизированные прицельные каналы, тепловизоры, лазерные дальномеры и цифровая система взаимодействия с внешними источниками разведданных. По словам разработчика, машина эффективна и днем, и ночью, и в сложных метеоусловиях. Экипаж — три человека, десантный отсек — на восемь бойцов в полной выкладке.

Бронезащита соответствует пятому уровню натовского стандарта STANAG 4569 — выдерживает 25-миллиметровый подкалиберный снаряд при стрельбе с 500 метров. Кроме того, KF41 устойчива к подрыву десятикилограммовой противотанковой мины под днищем. Выживаемость обеспечивается многослойной броней, разнесенной компоновкой внутренних отсеков, автоматической системой пожаротушения и защитой от оружия массового поражения. Дизельный двигатель мощностью порядка 1100 лошадиных сил гарантирует высокую проходимость, хорошую устойчивость на пересеченной местности.

CC BY-SA 4.0 / Lukas1325 / The first ever serial produced Lynx KF41 wearing the colors of the Hungarian Army KF41 Lynx CC BY-SA 4.0 / Lukas1325 / The first ever serial produced Lynx KF41 wearing the colors of the Hungarian Army KF41 Lynx

Тактико-технические характеристики впечатляющие. Но вызывает сомнения большая боевая масса. Неясно, как "Рысь" поведет себя в условиях украинской распутицы, в которой вязнет и более легкая техника. Кроме того, неизвестно, как эта БМП способна противостоять атакам FPV-дронов. Боеприпасы с воздушным подрывом — это, конечно, хорошо. Но сможет ли машина отбиться от роя БПЛА, налетающих с разных сторон, — большой вопрос.

Также неясно, сколько именно этих БМП сделают для Киева. В Rheinmetall выражали намерение организовать на Украине лицензионное производство. Однако минуло уже два с половиной года после заключения контракта, а к строительству завода так и не приступили. Представители компании винят украинскую бюрократию. В любом случае вряд ли бы это предприятие долго просуществовало под ударами российских ракет.

Отбиться от "Гераней"

В январе на Украине засветилась и американская новинка — зенитный ракетный комплекс малой дальности Tempest, представленный на международной выставке AUSA в Вашингтоне прошлой осенью. Официально о его передаче Киеву не сообщалось. Вероятно, речь идет о небольшой опытной партии, чтобы обкатать ЗРК в боевых условиях. По результатам испытаний может быть принято решение о дальнейшей судьбе этой техники.

Концепция Tempest основана на принципе сочетания дешевой мобильной платформы типа легкого внедорожного багги с высокоточным дорогостоящим вооружением. Радар наведения S-диапазона pMHR от израильской компании Rada выдает целеуказание ракетам AGM-114L-7 c активными радиолокационными головками самонаведения. Оператору не нужно подсвечивать цель — боеприпас сам ее отследит и постарается догнать.

В теории комплекс способен обнаруживать БПЛА-камикадзе "Молния-2" и "Герань-2" на дистанции от пяти до семи километров и поражать их на высотах до двух-трех километров, что при реализации принципа "выстрелил — забыл" обеспечивает неплохую огневую производительность. Ахиллесова пята Tempest — ограниченный боекомплект, всего две зенитные ракеты и их сравнительно небольшая скорость, порядка 1500 километров в час. Этого может не хватить для перехвата вдогон "Гераней" с реактивными двигателями.

Также не вполне ясно, сколько именно таких ЗРК потребуется Киеву для эффективного отражения налетов дальнобойных дронов. Россия запускает в залпе до 500 БПЛА "Герань" и "Гербера". Следовательно, понадобятся сотни комплексов. Скорее всего, область их применения ограничится прикрытием тыловых логистических центров, командно-штабных узлов, складов ГСМ, арсеналов и объектов критической инфраструктуры.

"Неликвид" от немцев

Далеко не факт, что новейшее немецкое и американское оружие после опытной эксплуатации пойдет на Украину массово. Не вся западная техника выдерживает проверку реальными боевыми условиями, тем более перспективная, страдающая, как правило, целым букетом "детских болезней". Так, Киев уже отказался заказывать барражирующие боеприпасы HX-2 немецкой компании Helsing. Эти дроны задумывались как аналог российских "Ланцетов" и предназначались для ударов по тылам. Однако ожидания не оправдались.

В воздух смогли подняться не более 25 процентов полученных дронов. Многие катапульты для запуска были неисправными. А красующиеся на презентациях ИИ-компоненты, которые должны были делать дроны неуязвимыми для РЭБ, отсутствовали. Напомним: в Helsing еще в прошлом феврале сообщили о выпуске для ВСУ 6000 барражирующих боеприпасов.

Ранее похожие претензии возникали и к другому изделию от Helsing — HF-1. Это доработанная версия AQ-100 от Terminal Autonomy. Из четырех тысяч заказанных HF-1 приобрели лишь половину и около 40% так и остались на складах невостребованными. Контракт перевели на HX-2. Тот же результат — проблемы просто переехали с одной модели на другую.