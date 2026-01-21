Рейтинг@Mail.ru
13:01 21.01.2026
Посольство России в Финляндии задалось вопросом о цели забора на границе
в мире, россия, финляндия, хельсинки
В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки
Посольство России в Финляндии задалось вопросом о цели забора на границе

Посольство РФ в Финляндии задалось вопросом, от чего ограждает забор на границе

© @KainuunRaja/XЗаблокированный КПП на границе Финляндии с Россией
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© @KainuunRaja/X
Заблокированный КПП на границе Финляндии с Россией. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство России в Финляндии задалось вопросом, кого и от чего ограждает забор, который Финляндия строит на границе с Россией.
Телерадиовещатель Yle сообщил во вторник, что забор, возведенный финскими властями на границе с Россией, впервые помог задержать нарушителя.
"Оказалось, что задержанный пограничниками нарушитель является гражданином Финляндии и собирался пересечь границу не с российской, а с финской стороны", - говорится в комментарии посольства в распоряжении РИА Новости.
В дипмиссии добавили, что сотрудники финской пограничной охраны воспринимают результат с подчеркнутым воодушевлением и надеются, что первый случай не станет последним, а также "не без гордости" упоминают высокотехнологичные решения, использованные при строительстве заграждения.
"Впрочем, нельзя не отдать должного усилиям Хельсинки. Система заграждений стоимостью в 380 миллионов евро реально работает. В этом отношении местные налогоплательщики могут быть довольны. Вопрос только в том, кого и от чего она ограждает. Во всяком случае, как средство противодействия некоему "гибридному воздействию" со стороны России забор себя пока никак не проявил", - отметили в дипмиссии.
Финляндия строит забор преимущественно на юго-востоке границы с Россией, где расположены наиболее загруженные КПП, его протяженность составит около 200 километров. Власти сообщали, что строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Завершение проекта намечено на 2026 год.
В миреРоссияФинляндияХельсинки
 
 
