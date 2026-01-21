Посольство России в Финляндии задалось вопросом о цели забора на границе

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство России в Финляндии задалось вопросом, кого и от чего ограждает забор, который Финляндия строит на границе с Россией.

Телерадиовещатель Yle сообщил во вторник, что забор, возведенный финскими властями на границе с Россией, впервые помог задержать нарушителя.

"Оказалось, что задержанный пограничниками нарушитель является гражданином Финляндии и собирался пересечь границу не с российской, а с финской стороны", - говорится в комментарии посольства в распоряжении РИА Новости.

В дипмиссии добавили, что сотрудники финской пограничной охраны воспринимают результат с подчеркнутым воодушевлением и надеются, что первый случай не станет последним, а также "не без гордости" упоминают высокотехнологичные решения, использованные при строительстве заграждения.

"Впрочем, нельзя не отдать должного усилиям Хельсинки . Система заграждений стоимостью в 380 миллионов евро реально работает. В этом отношении местные налогоплательщики могут быть довольны. Вопрос только в том, кого и от чего она ограждает. Во всяком случае, как средство противодействия некоему "гибридному воздействию" со стороны России забор себя пока никак не проявил", - отметили в дипмиссии.