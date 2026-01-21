Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Копенгагена пока не предпринимали каких-либо практических шагов по изъятию земельного участка российской дипмиссии, эта идея звучала в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании.

"Городские власти, со своей стороны, каких-либо практических шагов по изъятию земли пока не предпринимали", - сказали РИА Новости в посольстве.

В дипмиссии напомнили, что вопрос о земельном участке, на котором расположено здание российской дипмиссии, обсуждался в датских СМИ в 2024 году.

"Тогда Йенс-Кристиан Люткен, заместитель мэра Копенгагена, заявил о заинтересованности городских властей лишить посольство земельного участка посредством его обратного выкупа по минимальной стоимости", - добавили в посольстве.

Дипломаты отметили, что указывали на недопустимость и противоправный характер таких посягательств.

"Обращали внимание, что между нашими странами по-прежнему действует соглашение 1982 года об условиях размещения посольства СССР в Копенгагене и посольства Королевства Дания в Москве", - пояснили в дипмиссии.