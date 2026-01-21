Рейтинг@Mail.ru
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:50 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/posolstvo-2069220085.html
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства - РИА Новости, 21.01.2026
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
Власти Копенгагена пока не предпринимали каких-либо практических шагов по изъятию земельного участка российской дипмиссии, эта идея звучала в 2024 году, заявили РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T08:50:00+03:00
2026-01-21T08:50:00+03:00
в мире
дания
россия
террористическая организация "эта"
копенгаген
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_61527602be0715a64611c53e7e9bcdb9.jpg
https://ria.ru/20260121/daniya-2069193528.html
https://ria.ru/20260114/kopengagen-2067935120.html
дания
россия
копенгаген
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155510/63/1555106309_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_eb22c1407d2fead045d1b8fc2aa3e4af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дания, россия, террористическая организация "эта", копенгаген, владимир барбин
В мире, Дания, Россия, Террористическая организация "ЭТА", Копенгаген, Владимир Барбин
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства

Власти Копенгагена пока не предпринимала шагов по изъятию земли посольства РФ

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЦентр города Копенгаген
Центр города Копенгаген - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в медиабанк
Центр города Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Копенгагена пока не предпринимали каких-либо практических шагов по изъятию земельного участка российской дипмиссии, эта идея звучала в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании.
Посол РФ в Дании Владимир Барбин ранее заявил, что со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
СМИ: Дания беспокоится о возможных экономических трудностях из-за США
01:16
"Городские власти, со своей стороны, каких-либо практических шагов по изъятию земли пока не предпринимали", - сказали РИА Новости в посольстве.
В дипмиссии напомнили, что вопрос о земельном участке, на котором расположено здание российской дипмиссии, обсуждался в датских СМИ в 2024 году.
"Тогда Йенс-Кристиан Люткен, заместитель мэра Копенгагена, заявил о заинтересованности городских властей лишить посольство земельного участка посредством его обратного выкупа по минимальной стоимости", - добавили в посольстве.
Дипломаты отметили, что указывали на недопустимость и противоправный характер таких посягательств.
"Обращали внимание, что между нашими странами по-прежнему действует соглашение 1982 года об условиях размещения посольства СССР в Копенгагене и посольства Королевства Дания в Москве", - пояснили в дипмиссии.
Мэрия Копенгагена в свою очередь не ответила на запрос РИА Новости по этой теме.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия ЕС в Гренландии будет координироваться из Копенгагена, пишут СМИ
14 января, 23:18
 
В миреДанияРоссияТеррористическая организация "ЭТА"КопенгагенВладимир Барбин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала