Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
21.01.2026
Дания пока не предпринимала шагов по изъятию земли российского посольства
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Власти Копенгагена пока не предпринимали каких-либо практических шагов по изъятию земельного участка российской дипмиссии, эта идея звучала в 2024 году, заявили РИА Новости в посольстве России в Дании.
Посол РФ
в Дании Владимир Барбин
ранее заявил, что со стороны мэрии Копенгагена
раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.
"Городские власти, со своей стороны, каких-либо практических шагов по изъятию земли пока не предпринимали", - сказали РИА Новости в посольстве.
В дипмиссии напомнили, что вопрос о земельном участке, на котором расположено здание российской дипмиссии, обсуждался в датских СМИ в 2024 году.
"Тогда Йенс-Кристиан Люткен, заместитель мэра Копенгагена, заявил о заинтересованности городских властей лишить посольство земельного участка посредством его обратного выкупа по минимальной стоимости", - добавили в посольстве.
Дипломаты отметили, что указывали на недопустимость и противоправный характер таких посягательств.
"Обращали внимание, что между нашими странами по-прежнему действует соглашение 1982 года об условиях размещения посольства СССР
в Копенгагене и посольства Королевства Дания в Москве", - пояснили в дипмиссии.
Мэрия Копенгагена в свою очередь не ответила на запрос РИА Новости по этой теме.