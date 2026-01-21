Рейтинг@Mail.ru
Посольство Дании в США сообщило, что получает поддержку от американцев
02:15 21.01.2026
Посольство Дании в США сообщило, что получает поддержку от американцев
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Посольство Дании в США сообщило, что получает от американского народа поддержку, в том числе цветы и признание в любви к Дании, на фоне притязаний Вашингтона на Гренландию.
"Этим утром (по местному времени - ред.) мы обнаружили цветы и написанную от руки записку возле посольства, в которой просто говорится: "Американцы любят Данию". Мы получили сотни электронных писем, открыток и телефонных звонков, в которых подчеркивается дружба, связывающая наши народы", - говорится в публикации посольства в соцсети Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Посольство также опубликовало фотографию лежащих у его территории цветов и записки с нарисованными датскими флагами.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
