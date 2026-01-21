Рейтинг@Mail.ru
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла - РИА Новости, 21.01.2026
16:22 21.01.2026
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник принял верительные грамоты нового посла России в Вене Андрея Грозова. РИА Новости, 21.01.2026
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла

Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла Грозова

ВЕНА, 21 янв - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник принял верительные грамоты нового посла России в Вене Андрея Грозова.
"Двадцатого января посол А.Ю.Грозов вручил верительные грамоты президенту Австрии А.Ван дер Беллену", - говорится в официальном аккаунте российской дипмиссии в соцсети Х.
Предыдущий посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский указом президента РФ в августе 2025 года был освобожден с поста руководителя дипмиссии и назначен заместителем министра иностранных дел РФ. Его миссия в Вене продлилась почти 10 лет.
Российский посол оценил политическую ситуацию в Австрии
21 декабря 2025, 10:54
 
В миреРоссияАвстрияВенаАлександер Ван дер БелленДмитрий Любинский
 
 
