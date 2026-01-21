https://ria.ru/20260121/posol-2069347664.html
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен во вторник принял верительные грамоты нового посла России в Вене Андрея Грозова. РИА Новости, 21.01.2026
Президент Австрии принял верительные грамоты российского посла Грозова