https://ria.ru/20260121/posadka-2069254601.html
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 21.01.2026
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:01:00+03:00
2026-01-21T11:01:00+03:00
2026-01-21T11:57:00+03:00
ташкент
красноярск
происшествия
владивосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069271093_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_bfb9398346bbdb6edb283cb5f8d0bd11.jpg
https://ria.ru/20251216/sk-2062320656.html
ташкент
красноярск
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069271093_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3048a3afd15227c2460d181bb4590e37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ташкент, красноярск, происшествия, владивосток
Ташкент, Красноярск, Происшествия, Владивосток
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
Летевший во Владивосток самолет совершил аварийную посадку в Красноярске