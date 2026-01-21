Рейтинг@Mail.ru
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
11:01 21.01.2026 (обновлено: 11:57 21.01.2026)
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань. РИА Новости, 21.01.2026
ташкент, красноярск, происшествия, владивосток
© Фото : Аэропорт Красноярск/TelegramСамолет Boeing, совершивший аварийную посадку в Красноярске
© Фото : Аэропорт Красноярск/Telegram
Самолет Boeing, совершивший аварийную посадку в Красноярске
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Самолет Boeing рейсом Ташкент-Владивосток совершил в Красноярске аварийную посадку по техпричинам, посадка прошла штатно, пострадавших нет, сообщает авиагавань.
"Двадцать первого января 2026 года в 14.46 по местному времени в аэропорту Красноярск совершил аварийную посадку по техническим причинам самолет Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявшее рейс HY707 по маршруту Ташкент - Владивосток... На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта Красноярска.
Последствия аварийной посадки самолета Владивосток - Благовещенск в аэропорту Хабаровска - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СК возбудил уголовное дело после аварийной посадки самолета в Хабаровске
16 декабря 2025, 11:35
 
Ташкент, Красноярск, Происшествия, Владивосток
 
 
