Рейтинг@Mail.ru
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш - РИА Новости, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 21.01.2026
https://ria.ru/20260121/polsha-2069260259.html
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш - РИА Новости, 21.01.2026
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш
Присутствие польских войск в Гренландии попросту не нужно, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:21:00+03:00
2026-01-21T11:21:00+03:00
в мире
гренландия
германия
нидерланды
владислав косиняк-камыш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068852528.html
гренландия
германия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e92b3753c478cd26b6996bf7943239eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, германия, нидерланды, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Гренландия, Германия, Нидерланды, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш

Косиняк-Камыш: присутствие польских войск в Гренландии попросту не нужно

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладислав Косиняк-Камыш
Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Присутствие польских войск в Гренландии попросту не нужно, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Наше присутствие в Гренландии не нужно. Нужно решение вопроса политическим путем. Я уверен, что до него дойдет", - сказал Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RadioZet.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз Трампа ввести в феврале пошлины из-за Гренландии несколько стран, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии на острове и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
"На Москву". В Польше дерзко высказались о произошедшем в Гренландии
19 января, 17:35
 
В миреГренландияГерманияНидерландыВладислав Косиняк-КамышНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала