https://ria.ru/20260121/polsha-2069260259.html
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш - РИА Новости, 21.01.2026
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш
Присутствие польских войск в Гренландии попросту не нужно, заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 21.01.2026
2026-01-21T11:21:00+03:00
2026-01-21T11:21:00+03:00
2026-01-21T11:21:00+03:00
в мире
гренландия
германия
нидерланды
владислав косиняк-камыш
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_0:79:3072:1807_1920x0_80_0_0_136c954a639bc747c62f18c050a46a2f.jpg
https://ria.ru/20260119/grenlandiya-2068852528.html
гренландия
германия
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993430079_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e92b3753c478cd26b6996bf7943239eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, германия, нидерланды, владислав косиняк-камыш , нато
В мире, Гренландия, Германия, Нидерланды, Владислав Косиняк-Камыш , НАТО
Присутствие польских войск в Гренландии не нужно, заявил Косиняк-Камыш
Косиняк-Камыш: присутствие польских войск в Гренландии попросту не нужно