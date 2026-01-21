"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отношения между Варшавой и Нью-Дели дошли до критической отметки, на это указывает то, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар публично отчитал своего польского коллегу Радослава Сикорского, такое мнение высказал в соцсети X депутат партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский.
В понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар во время переговоров в Дели обвинил Сикорского в двойных стандартах, напомнив о отношении Польши к индо-пакистанскому конфликту и позиции в украинском конфликте. Министр подчеркнул, что неизбирательное отношение к Индии является несправедливым и необоснованным, потому что Нью-Дели последовательно выступает за мир на Украине и в отношениях с Пакистаном.
"Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно ФАТАЛЬНЫ", — написал Яблоньский.
"После оскорблений в адрес (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа вы решили еще больше ухудшить отношения с Индией?" — сыронизировал политик.