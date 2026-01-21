Рейтинг@Mail.ru
"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского - РИА Новости, 21.01.2026
03:11 21.01.2026 (обновлено: 11:02 21.01.2026)
"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского
"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского
в мире, индия, польша, нью-дели, радослав сикорский, право и справедливость
В мире, Индия, Польша, Нью-Дели, Радослав Сикорский, Право и справедливость
"Фатальная ситуация": в Польше разгорелся скандал из-за унижения Сикорского

Депутат Яблоньский: Польша довела отношения с Индией до критического состояния

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Отношения между Варшавой и Нью-Дели дошли до критической отметки, на это указывает то, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар публично отчитал своего польского коллегу Радослава Сикорского, такое мнение высказал в соцсети X депутат партии "Право и справедливость" Павел Яблоньский.
В понедельник глава МИД Индии Субраманьям Джайшканкар во время переговоров в Дели обвинил Сикорского в двойных стандартах, напомнив о отношении Польши к индо-пакистанскому конфликту и позиции в украинском конфликте. Министр подчеркнул, что неизбирательное отношение к Индии является несправедливым и необоснованным, потому что Нью-Дели последовательно выступает за мир на Украине и в отношениях с Пакистаном.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Сикорский призвал США раскрыть позицию конгресса по вторжению в Венесуэлу
8 января, 15:36
"Ситуация, когда во время публичной части двусторонних переговоров один министр иностранных дел отчитывает другого, на языке дипломатии является сигналом того, что отношения между двумя странами абсолютно ФАТАЛЬНЫ", — написал Яблоньский.
По его словам, Польша хочет, чтобы Индия перестала поддерживать Россию, но Сикорский делает все возможное, чтобы оттолкнуть ее своими необдуманными действиями и, наоборот, лишь сближает ее с Москвой.
"После оскорблений в адрес (президента США Дональда. — Прим. ред.) Трампа вы решили еще больше ухудшить отношения с Индией?" — сыронизировал политик.
Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Украина переносит часть производства дронов в Польшу, заявил Сикорский
8 января, 14:00
 
В миреИндияПольшаНью-ДелиРадослав СикорскийПраво и справедливость
 
 
