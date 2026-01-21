Рейтинг@Mail.ru
00:49 21.01.2026
в мире
польша
сша
россия
дональд трамп
марчин пшидач
кароль навроцкий
всемирный банк
польша
сша
россия
в мире, польша, сша, россия, дональд трамп, марчин пшидач, кароль навроцкий, всемирный банк, оон, хамас
В Польши попросили МИД ускорить работу над позицией по "Совету мира"

Канцелярия главы Польши просит МИД ускорить работу над позицией по Совету мира

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал МИД республики ускорить работу над позицией правительства относительно присоединения к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира".
Ранее Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого войти в "Совет мира", однако Варшава пока не приняла никакого решения.
Дым после израильских ударов по городу Рафах на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
СМИ: более десяти стран согласились присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 23:55
Пшидач призвал главу МИД Радослава Сикорского "ускорить работу над позицией правительства", так как "дело приобретает исключительно далеко идущую динамику".
Он подчеркнул, что приглашение в "Совет мира" является "признанием роли Польши в международной политике".
Также он рассказал, что Навроцкий позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску чтобы "обсудить инициативу, предложенную американцами".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Румыния изучает предложение Трампа о Совете мира
Вчера, 20:52
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Стармер планирует отказаться от участия в Совете мира, пишет FT
Вчера, 20:40
 
