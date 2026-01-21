В Польши попросили МИД ускорить работу над позицией по "Совету мира"

ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал МИД республики ускорить работу над позицией правительства относительно присоединения к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира".
Ранее Трамп пригласил президента Польши Кароля Навроцкого войти в "Совет мира", однако Варшава пока не приняла никакого решения.
Пшидач призвал главу МИД Радослава Сикорского "ускорить работу над позицией правительства", так как "дело приобретает исключительно далеко идущую динамику".
Он подчеркнул, что приглашение в "Совет мира" является "признанием роли Польши в международной политике".
Также он рассказал, что Навроцкий позвонил премьер-министру Польши Дональду Туску чтобы "обсудить инициативу, предложенную американцами".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что дальнейшая реализация мирного плана находится под вопросом, учитывая заявления как израильской стороны, так и ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.