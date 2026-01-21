В Польши попросили МИД ускорить работу над позицией по "Совету мира"

ВАРШАВА, 21 янв – РИА Новости. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач призвал МИД республики ускорить работу над позицией правительства относительно присоединения к инициированному президентом США Дональдом Трампом "Совету мира".

Он подчеркнул, что приглашение в "Совет мира" является "признанием роли Польши в международной политике".