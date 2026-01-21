Рейтинг@Mail.ru
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан - РИА Новости, 21.01.2026
16:22 21.01.2026
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан - РИА Новости, 21.01.2026
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан
Полиция Нигерии в среду опубликовала заявление, где подтвердила факт похищения прихожан в штате Кадуна и сообщила о начале операции по их поиску и спасению. РИА Новости, 21.01.2026
в мире
нигерия
нигерия
в мире, нигерия
В мире, Нигерия
В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан

В Нигерии полиция подтвердила факт похищения прихожан в штате Кадуна

© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Полиция Нигерии в среду опубликовала заявление, где подтвердила факт похищения прихожан в штате Кадуна и сообщила о начале операции по их поиску и спасению.
В понедельник нигерийские СМИ сообщили, что неизвестные вооруженные люди похитили более 100 человек во время воскресной службы в ходе скоординированного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна. В ответ глава полиции штата Алхаджи Рабиу попросил предоставить список похищенных, указать их личные данные и приметы. Тогда жители деревни Курмин Вали передали властям список с именами 177 предположительно похищенных.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп не исключил повторных ударов по Нигерии
9 января, 00:42
"Последующая проверка показала, что инцидент действительно имел место. Полиция Нигерии активно взаимодействует с другими правоохранительными органами в вопросах поиска и спасения пострадавших", - сказано в сообщении.
Также в документе говорится, что изначальная реакция силовых ведомств, якобы отрицавших факт нападения на прихожан, была неверно интерпретирована.
"Содержание комментариев управления полиции по штату Кадуна, данных в ходе пресс-конференции, было продиктовано нежеланием создавать панические настроения, пока шло уточнение фактов. Заявления, которые были впоследствии неверно истолкованы как отрицание произошедшего, на деле были сдержанной реакцией в ожидании подробностей с места событий", - говорится в заявлении.
В случае, если указанное число заложников будет подтверждено властями, воскресное нападение станет одним из самых масштабных налётов за последнее время наряду с похищением 230 учеников и сотрудников частной школы Святой Марии в ноябре прошлого года.
Полиция Нигерии - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
ВС Нигерии за год освободили более тысячи жертв похищения
31 декабря 2025, 17:20
 
В мире
Нигерия
 
 
