В Нигерии полиция подтвердила массовое похищение прихожан

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Полиция Нигерии в среду Полиция Нигерии в среду опубликовала заявление, где подтвердила факт похищения прихожан в штате Кадуна и сообщила о начале операции по их поиску и спасению.

В понедельник нигерийские СМИ сообщили, что неизвестные вооруженные люди похитили более 100 человек во время воскресной службы в ходе скоординированного налета на три церкви в нигерийском штате Кадуна. В ответ глава полиции штата Алхаджи Рабиу попросил предоставить список похищенных, указать их личные данные и приметы. Тогда жители деревни Курмин Вали передали властям список с именами 177 предположительно похищенных.

"Последующая проверка показала, что инцидент действительно имел место. Полиция Нигерии активно взаимодействует с другими правоохранительными органами в вопросах поиска и спасения пострадавших", - сказано в сообщении.

Также в документе говорится, что изначальная реакция силовых ведомств, якобы отрицавших факт нападения на прихожан, была неверно интерпретирована.

"Содержание комментариев управления полиции по штату Кадуна, данных в ходе пресс-конференции, было продиктовано нежеланием создавать панические настроения, пока шло уточнение фактов. Заявления, которые были впоследствии неверно истолкованы как отрицание произошедшего, на деле были сдержанной реакцией в ожидании подробностей с места событий", - говорится в заявлении.