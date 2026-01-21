Рейтинг@Mail.ru
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
15:43 21.01.2026 (обновлено: 15:59 21.01.2026)
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 21.01.2026
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2026
2026
Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России.
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

Ту-95мс выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны России.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полета составила более 11 часов", - говорится в сообщении.
Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей", - отметили в Минобороны.
В ведомстве напомнили, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
16 декабря 2025, 17:12
