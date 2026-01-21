https://ria.ru/20260121/polet-2069335474.html
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря - РИА Новости, 21.01.2026
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95мс выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 21.01.2026
Полет ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Японского моря
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря, сообщили в Минобороны России.
Ракетоносцы Ту-95мс выполнили полет над нейтральными водами Японского моря
Ту-95мс выполнили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря